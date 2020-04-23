Семь лучших стадионов мира претендуют на награду Арена года

Стадион английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» включен в список 7 лучших арен года на церемонии The Stadium Business Awards 2020.
Награда существует уже 11-й год. При определении номинантов учитываются достижения всей отрасли, включая мероприятия, зрителей, инновации, устойчивость и технологии.
Исторически награды во многих номинациях объявлялись на гала-ужине, но в соответствии с ограничениями на поездки и встречи, победители этого года определяются онлайн.
Номинанты на премию в категории «Арена года»:
- Tottenham Hotspur Stadium, Лондон, Англия
- Allianz Field, Миннесота, США
- Chase Center, Сан-Франциско, США
- Coca-Cola Arena, Дубай, ОАЭ
- Golden 1 Center, Сакраменто, США
- Lord's Cricket Ground, Лондон, Англия
- Optus Stadium, Перт, Австралия
Источник — ФК Тоттенхэм
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.