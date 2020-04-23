Семь лучших стадионов мира претендуют на награду Арена года

Стадион английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» включен в список топ-7

  • 23.04.2020 13:18
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Семь лучших стадионов мира претендуют на награду Арена года
© ФК Тоттенхэм

Стадион английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» включен в список 7 лучших арен года на церемонии The Stadium Business Awards 2020.

Награда существует уже 11-й год. При определении номинантов учитываются достижения всей отрасли, включая мероприятия, зрителей, инновации, устойчивость и технологии.

Исторически награды во многих номинациях объявлялись на гала-ужине, но в соответствии с ограничениями на поездки и встречи, победители этого года определяются онлайн. 

Номинанты на премию в категории «Арена года»:

  • Tottenham Hotspur Stadium, Лондон, Англия
  • Allianz Field, Миннесота, США
  • Chase Center, Сан-Франциско, США
  • Coca-Cola Arena, Дубай, ОАЭ
  • Golden 1 Center, Сакраменто, США
  • Lord's Cricket Ground, Лондон, Англия
  • Optus Stadium, Перт, Австралия
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Источник — ФК Тоттенхэм

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