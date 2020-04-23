Семь лучших стадионов мира претендуют на награду Арена года

Стадион английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» включен в список 7 лучших арен года на церемонии The Stadium Business Awards 2020.

Награда существует уже 11-й год. При определении номинантов учитываются достижения всей отрасли, включая мероприятия, зрителей, инновации, устойчивость и технологии.

Исторически награды во многих номинациях объявлялись на гала-ужине, но в соответствии с ограничениями на поездки и встречи, победители этого года определяются онлайн.

Номинанты на премию в категории «Арена года»: