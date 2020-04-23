Д. БОЙКО: «Моя главная ошибка — не смог принять решение тренера Бешикташа»

Украинский голкипер объяснил, почему он не заиграл в турецком клубе

  • 23.04.2020 12:09
  • 1059 просмотров
  • 1 комментарий
Д. БОЙКО: «Моя главная ошибка — не смог принять решение тренера Бешикташа»
© ФК Бешикташ. Денис Бойко

32-летний голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко объяснил, почему он не смог закрепиться в турецком «Бешикташе».

«После того, как я ушел из этого клуба, я разобрался в себе и понял, что вся проблема и вся вина лежит на мне. В первую очередь, это даже не момент адаптации. Скажем так, я пришел туда, находясь на топ-уровне. После финала Лиги Европы я попал в четверку или пятерку лучших вратарей Европы. Тогда было голосование какое-то. Я чувствовал себя идеально. У меня все хорошо складывалось. Я приходил в этот клуб и понимал, что это — шаг вперед. И когда я перешел, и мне нужно было сидеть в запасе и ждать свой шанс... Потому что тренер так решил. На тот момент была главная моя ошибка — я не смог принять это решение тренера.

Многие футболисты, которые едут из нашего чемпионата за границу, им тяжело перестроиться. Потому что у нас иностранцев гладят по головке, бегают за ними. А в Европе, даже Турции, такого нет. Ты приехал туда, ты — легионер. У тебя есть контракт, финансовые условия. Все! Для тебя делает клуб в плане контракта все. Но все остальное... Ты подписал контракт, ты — профессионал и должен выполнять все. И нашим футболистам тяжело перестроиться», — рассказал Бойко в Instagram УАФ.

Денис Бойко перешел в турецкий «Бешикташ» из «Днепра» в январе 2016-го года. Сумма трансфера составила €3,3 миллиона. Всего провел за «Бешикташ» 5 матчей во всех турнирах, где пропустил 7 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Бойко уходил в аренду в испанскую «Малагу» (в 2017-м году) и в киевское «Динамо» (в 2018-м). В итоге, вратарь перешел в «Динамо» летом 2018-го года в качестве свободного агента.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2020 13:04
    0
    так турки ж думали шо топ, а не лажовик
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2020 13:04
    0
    так турки ж думали шо топ, а не лажовик
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности