Д. БОЙКО: «Моя главная ошибка — не смог принять решение тренера Бешикташа»

32-летний голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко объяснил, почему он не смог закрепиться в турецком «Бешикташе».

«После того, как я ушел из этого клуба, я разобрался в себе и понял, что вся проблема и вся вина лежит на мне. В первую очередь, это даже не момент адаптации. Скажем так, я пришел туда, находясь на топ-уровне. После финала Лиги Европы я попал в четверку или пятерку лучших вратарей Европы. Тогда было голосование какое-то. Я чувствовал себя идеально. У меня все хорошо складывалось. Я приходил в этот клуб и понимал, что это — шаг вперед. И когда я перешел, и мне нужно было сидеть в запасе и ждать свой шанс... Потому что тренер так решил. На тот момент была главная моя ошибка — я не смог принять это решение тренера.

Многие футболисты, которые едут из нашего чемпионата за границу, им тяжело перестроиться. Потому что у нас иностранцев гладят по головке, бегают за ними. А в Европе, даже Турции, такого нет. Ты приехал туда, ты — легионер. У тебя есть контракт, финансовые условия. Все! Для тебя делает клуб в плане контракта все. Но все остальное... Ты подписал контракт, ты — профессионал и должен выполнять все. И нашим футболистам тяжело перестроиться», — рассказал Бойко в Instagram УАФ.

Денис Бойко перешел в турецкий «Бешикташ» из «Днепра» в январе 2016-го года. Сумма трансфера составила €3,3 миллиона. Всего провел за «Бешикташ» 5 матчей во всех турнирах, где пропустил 7 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Бойко уходил в аренду в испанскую «Малагу» (в 2017-м году) и в киевское «Динамо» (в 2018-м). В итоге, вратарь перешел в «Динамо» летом 2018-го года в качестве свободного агента.