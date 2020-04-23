Сергей КОВАЛЕЦ: «При Лобановском механизм Динамо работал четко»

Украинский тренер всегда шел в ногу со временем, считает экс-игрок киевской команды

  • 23.04.2020 11:15
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Сергей КОВАЛЕЦ: «При Лобановском механизм Динамо работал четко»
© ФК Оболонь-Бровар. Сергей Ковалец

51-летний бывший футболист «Динамо» Сергей Ковалец поделился мнением о влиянии тренера Валерия Лобановского на киевский клуб.

— В начале 90-х «Динамо» только находило свою игру из-за того, что команда заметно омолодилась после распада СССР. Без Лобановского было сложно на первых порах?
— Конечно. Психологически было непросто, когда коллектив покидал тренер-победитель. Это — глыба, топ-менеджер, благодаря которому развивалась не только команда, но и сам клуб. Именно клуб выигрывает трофеи. При Валерии Лобановском механизм работал четко. «Динамо» в Европе не только уважали, но и боялись. Приходится слышать мнения, что Лобановский не смог бы работать в нынешнем режиме. Наоборот, Валерий Васильевич всегда шел в ногу со временем, а порой даже опережал его в плане развития футбола.

Ковалец выступал за «Динамо» с 1990-го по 1994-й годы.

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Источник — zbirna.com

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