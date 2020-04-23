Скандал: экс-босса Лестера уличили в отмывании денег через трансферы

Милан Мандарич осуществлял сомнительные трансферы, что вызвало бурю негодования в Словении

  • 23.04.2020 10:48
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Скандал: экс-босса Лестера уличили в отмывании денег через трансферы
© BirminghamLive. Милан Мандарич

Нынешний президент «Олимпии» из Любляны Милан Мандарич, который известен по прежней работе в качестве президента ряда европейских клубов, в числе которых «Ницца», «Шарлеруа», «Портсмут», «Лестер» и «Шеффилд Уэнсдей», подозревается в отмывании денег через осуществление сомнительных трансферов.

В словенской прессе появились публикации, которые уличают Мандарича и «Олимпию» в осуществлении нелогичных с финансовой и спортивной точек зрения трансферов в период с 2016 по 2019 годы.

По данным журналистов, за это время «Олимпия» потратила на сомнительные сделки около 3,5 миллионов евро.

На примере трансфера боснийца Рияда Кобиляра издание TeamSN демонстрирует абсурдность ситуации. В феврале 2018 года «Олимпия» приобрела Кобиляра у «Зриньски» за 100 тысяч евро. При этом, словенский клуб за обеспечение сделки заплатил трем разным агентским компаниям, а общая сумма этого платежа составила 105 тысяч евро, то есть больше, чем сумма самого трансфера.

За год пребывания в «Олимпии» Кобиляр провел лишь 12 минут в официальных поединках, а затем покинул клуб на правах свободного агента.

Пока неизвестно, к чему приведет это журналистское расследование, но эти эпизоды породили настоящий скандал в словенском футболе и поставили под сомнение деловую репутацию 81-летнего Мандарича.

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