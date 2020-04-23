Сергей КОВАЛЕЦ: «Супряга может вырасти в хорошего нападающего»

Специалист считает, что у принадлежащего «Динамо» форварда хорошие задатки

  • 23.04.2020 09:32
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Супряга может вырасти в хорошего нападающего»
© ФК Оболонь-Бровар. Сергей Ковалец

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Ковалец поделился мнением о 20-летнем форварде киевлян Владиславе Супряге, который в текущем сезоне защищает цвета «Днепра-1» на правах аренды.

— В последние месяцы на виду был Супряга. Он созрел, чтобы вернуться в «Динамо»?
— Думаю, динамовские тренеры внимательно следят за игрой этого нападающего…

— Владислав чувствует себя как рыба в воде в контратакующих действиях, а «Динамо» больше атакует позиционно. Он сможет перестроиться?
— Поэтому за Супрягой и следят (улыбается). Действительно, этому форварду нужно пространство, а против «Динамо» соперники в основном закрываются, свободные зоны найти непросто. Владислав — молодой смышленый парень, и у него есть все задатки, чтобы развиваться, тем более выступая сейчас в команде Премьер-лиги. Не знаю, как в ближайшее время, но в будущем Супряга может вырасти в хорошего нападающего.

В текущем сезоне Супряга провел за «Днепр-1» 19 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — zbirna.com

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