Денис БОЙКО: «Меня называли Микки Маусом и Чебурашкой»

32-летний украинский вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко рассказал, почему его ник в социальной сети Instagram — «king_kong_71».

«Для меня это что-то необычное, чтобы не писать просто свое имя и фамилию. Это прозвище пошло в то время, когда я переходил в «Бешикташ». Там фанаты очень любят давать прозвища своим футболистам.

Кто-то сделал очень крутой ролик на песню «I'm King Kong» с моей нарезкой. И так оно пошло. Мне понравилось. И я начал это использовать. А 71-й номер — это мое любимое число. Этот номер я выбрал, когда был футболистом еще «Динамо-2».

Надпись «No Pasaran»? Не могу открыть весь занавес, почему я это пишу. Скажем так, это очень личная фраза, которую мне сказал мой родной человек, который, к сожалению, уже погиб. Для меня это своеобразное высказывание, и это важно. У меня даже татуировка есть с этой фразой.

Еще «Микки Маусом» называли. Малой был, уши побольше были. Старшие ребята обзывали, но я абсолютно не обижался. Может, чуть комплексовал. А когда вырос, то считаю, что это прикольно. Чебурашкой тоже называли», — сказал Бойко в эфире Instagram УАФ.