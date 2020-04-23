Сергей КОВАЛЕЦ: «Динамо не стоит кровь из носу гнаться за Шахтером»

У киевского клуба много хороших молодых воспитанников, считает специалист

  • 23.04.2020 08:37
  • 217 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей КОВАЛЕЦ: «Динамо не стоит кровь из носу гнаться за Шахтером»
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Бывший полузащитник «Динамо» Сергей Ковалец поделился мнением об игре киевской команды в текущем сезоне.

— Нынешнее «Динамо» не блещет, в чем, на ваш взгляд, причина этого?
— Со стороны непросто дать объективную оценку. Видно, что «Динамо» ищет свою игру. Возможно, этот процесс, по мнению многих болельщиков, немного затянулся, ведь они всегда хотят видеть только победы. Если брать внутренние соревнования, то, наверное, и сами динамовцы понимают, что «Шахтер» сейчас сильнее как клуб. У «горняков» все стабильно, прежде всего, в плане трансферов. С пути, который в 2004-м году избрали Ахметов и Луческу, «оранжево-черные» не сворачивают и по сей день.

Считаю, что «бело-синим» сейчас не стоит кровь из носу гнаться за «Шахтером». У «Динамо» много хороших молодых воспитанников, чем этот клуб всегда славился. Нужно только правильно свести воедино сплав опыта и молодости. В «Динамо» есть ребята, которые не уступают некоторым иностранцам «бело-синих»…

— Может, в числе их и ныне арендованные исполнители?
— Это решать тренерскому штабу, но первым, кто бросается в глаза своей игрой — это Леднев. Полузащитник ярко играет в текущем сезоне, даже если только посмотреть на его результативность. Хорошо исполняет штрафные удары. Считаю, что у Богдана есть все качества, чтобы играть в качественный футбол.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 23.04.2020 09:03
    0
    Зараз, головне гоплика не окачурити! Тихесенько - тихесенько чекаємо і років через 5 хтось з нас випаде до долу до гори дригом...
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 23.04.2020 09:03
    0
    Зараз, головне гоплика не окачурити! Тихесенько - тихесенько чекаємо і років через 5 хтось з нас випаде до долу до гори дригом...
    Ссылка
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