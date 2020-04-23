Денис БОЙКО: «Запомнился пенальти, который я отбил в матче с Шахтером»

Голкипер «Динамо» парировал удар Жуниора Мораеса весной 2019-го года

  • 23.04.2020 08:24
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Денис БОЙКО: «Запомнился пенальти, который я отбил в матче с Шахтером»
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

32-летний украинский вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко рассказал, какой отбитый пенальти ему запомнился больше всех.

«Было достаточно пенальти, которые я отбивал. Но из таких, которые влияют на результат, был, наверное, один из последних. Который отбил в матче с «Шахтером», когда бил Мораес (в апреле 2019-го года — прим. ред.).

Это была последняя минута матча, счет был 0:0. Если бы забил «Шахтер», то это означало бы победу, потому что время почти закончилось. А если бы он не забил, то у нас оставались шансы на чемпионство. Это был один из знаковых моментов на то время», — сказал Бойко в эфире Instagram УАФ.

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Источник — Динамомания

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