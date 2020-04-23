ВИДЕО. Роналдо провел жеребьевку на кухне под гимн Лиги чемпионов

43-летний экс-игрок сборной Бразилии Роналдо развлекается во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
Роналдо на собственной кухне провел жеребьевку под гимн Лиги чемпионов, использовав в качестве шариков мандарины и яблоки с надписями. В итоге, Роналдо досталось мытье посуды, что он и сделал.
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Источник — Instagram
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