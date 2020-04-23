Сергей КРАВЧЕНКО: «Днепр-1 не попал в топ-6 по игре»

36-летний капитан «Днепра-1» Сергей Кравченко поделился мнением о том, что его клуб не сумел попасть в первую шестерку по итогам первой части сезона.

«Непопадание в первую шестерку? Не трагедия, но были надежды на топ-6. Считаю, что мы объективно не попали в первую шестерку по игре. Нам не хватило всего одного очка. Можно вспоминать много матчей, как с той же «Александрией», когда судья придумал два пенальти. Уже нет смысла об этом говорить. Считаю, что тот уровень футбола, который мы показывали, не дотягивал до первой шестерки. Мы на своем месте», — отметил Кравченко.

После 23-х сыгранных туров «Днепр-1» занимает 7-е место в УПЛ, имея в активе 28 очков.