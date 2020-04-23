ВИДЕО. Мудрик похвастался фантастической техникой приема мяча

19-летний украинский вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик продемонстрировал великолепную технику. Мудрик показал, как при приеме передачи мяч буквально «прилипает» к его плечам.

«Какое видео лучше?», — спросил Мудрик у своих подписчиков в Instagram, выложив два свежих ролика.

В текущем сезоне Мудрик провел за первую команду «Шахтера» 11 матчей во всех турнирах.