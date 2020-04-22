Андрей ШЕВЧЕНКО: «Понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов»

После перехода в «Милан» форварду пришлось работать над улучшением реализации

  • 22.04.2020 21:38
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов»
© ФК Милан. Андрей Шевченко

Бывший форвард «Милана», а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как изменилась его игра после перехода в итальянский клуб.

«Переход в Милан не мог не повлиять на мою игру в сборной. Теперь я приезжал туда с совершенно другой готовностью к соревновательному ритму. В Италии приходилось играть, по сути, каждые три дня — и это были поединки с максимальной отдачей. Впрочем, самое важное изменение — я начал больше забивать. В первом же отборочном турнире после перехода было много голов, потому что в Италии я сильно повысил свою реализацию. Понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов — и усердно над этим работал. У меня во многом изменилось понимание требований к нападающему. 

Я помню, как Валерий Лобановский, став тренером сборной, сказал, что теперь Андрея Шевченко нужно возвращать к тому футболу, в который он играл раньше. Но это вполне нормальная ситуация — в моем клубе была совсем другая структура игры. В национальной команде нападающие часто работали не только над завершением атак, но и над их организацией. Но в этом и суть работы тренера в сборной — быстро перестроить футболистов под свое видение», - сказал Шевченко.

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Источник — zbirna.com

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