Евгений ЧЕБЕРКО: «Уверенность Скрипника передается игрокам»

Защитник «Зари» – о главном тренере

  • 22.04.2020 19:59
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Евгений ЧЕБЕРКО: «Уверенность Скрипника передается игрокам»
© Sportarena. Евгений Чеберко

22-летний украинский футболист «Зари» Евгений Чеберко поделился мнением о главном тренере луганской команды Викторе Скрипнике.

— Чем больше всего Скрипник удивил?
— Ну после Николаевича Вернидуба, наверное, спокойствием своим (улыбается). Хотя в Днепре я работал с Михайленко, и он тоже достаточно спокойно все объяснял. Мог все разжевать тебе от начала до конца: как отдать пас, где открыться. А Вернидуб больше эмоциональный был, мог накричать, потому что эмоции зашкаливали, он переживает и волнуется, все пропускает через себя. Скрипника же вывести на эмоции — очень тяжело. Даже во время матчей — он очень спокойный. Все говорят менталитет, не знаю, как это объяснить. Но вот эта его уверенность и нам передается. И на поле мы так и выглядим.

— Когда я к вам в Запорожье приезжал, меня удивило, что Скрипник попросил не называть его по отчеству, а просто Виктор. Вы как к этому отнеслись?
— Это тоже удивило. Но я редко слышу, чтобы кто-то сказал ему тренер или Виктор. Мы не привыкли к такому, мы украинские футболисты, и привыкли по отчеству называть или полностью. В Европе, конечно, совсем по-другому, у них как-то проще. Тебе может быть 18 лет, а тренеру 40-50, и все равно проще относитесь друг к другу, а у нас присутствует уважение, субординация, поэтому для нас это было неожиданно, это спокойствие, что можно общаться на одном языке с ним, и он все будет понимать.

Контракт Чеберко принадлежит «Заре» с 2017-го года.

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Источник — Sportarena

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