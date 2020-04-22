Дуглас Коста назвал лучшего игрока Ювентуса. Это не Роналду

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал о том, кого считает сильнейшим партнером по «Ювентусу». Довольно неожиданно, бразилец выбрал не Криштиану Роналду:

«Кто сильнейший партнер в «Ювентусе»? Пауло Дибала. Он сильнейший футболист.

Второй после него – Криштиану Роналду».