Дуглас Коста назвал лучшего игрока Ювентуса. Это не Роналду

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал о том, кого считает сильнейшим партнером по «Ювентусу». Довольно неожиданно, бразилец выбрал не Криштиану Роналду:
«Кто сильнейший партнер в «Ювентусе»? Пауло Дибала. Он сильнейший футболист.
Второй после него – Криштиану Роналду».
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Источник — Goal.com
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