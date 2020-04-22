Владимир ЛЫСЕНКО: «Конечно, Алиев буянил. Думаете, сейчас такого нет?»

32-летний украинский форвард «Колоса» Владимир Лысенко, ранее выступавший за «Динамо», вспомнил поведение известного экс-одноклубника Александра Алиева.

— Расскажешь парочку историй из раздевалки того времени?

— Сразу вспоминаю, как Алиев и Родриго не поделили штрафной удар. Подрались прямо на поле… (смеется) Дружба – дружбой, но спорт – это спорт.

— Саня буянил в лучшие годы?

— То есть, подраться? Конечно, буянил. Все буянили. И буянят. Ты думаешь, сейчас такого нет? На тренировке в «зарубе» не только до драки дойти может…

— Честно говоря, был на многих сборах с Динамо Киев, но никогда не видел, чтобы доходило до драки…

— Ну, видишь как. Но иногда они бывают. Где-то неудачно пошутил в раздевалке, тебе потом это вспомнят в стыке или в квадрате. Это совершенно неплохо! У каждого есть азарт, самолюбие, без злости в футболе не бывает.

Контракт Лысенко принадлежал «Динамо» с 2005-го по 2009-й годы.