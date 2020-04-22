Владимир ЛЫСЕНКО: «Конечно, Алиев буянил. Думаете, сейчас такого нет?»

Воспитанник «Динамо» – о бывшем одноклубнике

  • 22.04.2020 19:40
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Владимир ЛЫСЕНКО: «Конечно, Алиев буянил. Думаете, сейчас такого нет?»
© ФК Олимпик Донецк. Владимир Лысенко

32-летний украинский форвард «Колоса» Владимир Лысенко, ранее выступавший за «Динамо», вспомнил поведение известного экс-одноклубника Александра Алиева.

— Расскажешь парочку историй из раздевалки того времени?
— Сразу вспоминаю, как Алиев и Родриго не поделили штрафной удар. Подрались прямо на поле… (смеется) Дружба – дружбой, но спорт – это спорт.

— Саня буянил в лучшие годы?
— То есть, подраться? Конечно, буянил. Все буянили. И буянят. Ты думаешь, сейчас такого нет? На тренировке в «зарубе» не только до драки дойти может…

— Честно говоря, был на многих сборах с Динамо Киев, но никогда не видел, чтобы доходило до драки…
— Ну, видишь как. Но иногда они бывают. Где-то неудачно пошутил в раздевалке, тебе потом это вспомнят в стыке или в квадрате. Это совершенно неплохо! У каждого есть азарт, самолюбие, без злости в футболе не бывает.

Контракт Лысенко принадлежал «Динамо» с 2005-го по 2009-й годы.

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Источник — Sportarena

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