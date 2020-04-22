ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украины U-21 против Италии отменен из-за коронавируса

3 июня сборная Украины U-21 должна была на выезде провести товарищеский матч против ровесников из Италии.
Сегодня Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о том, что поединок отменен из-за пандемии коронавируса.
Таким образом, следующий сбор молодежной сборной Украины запланирован на 31 августа. 4 и 8 сентября команда Руслана Ротаня проведет матчи отбора на Евро-2021 против Дании и Финляндии соответственно.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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