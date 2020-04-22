Хавбек Александрии: «На карантине превратился в садовника»

Вингер «Александрии» Дмитрий Шастал рассказал о том, чем занимается во время карантина.
«Самочувствие нормальное. Решил как можно реже смотреть новости, чтобы меньше нервничать ... Первую часть карантина провел в Киеве, затем переехал на дачу за городом. Я здесь с девушкой, и у меня куча дел: эта дача ранее служила только для того, чтобы приехать на несколько часов нажарить шашлыков, а теперь здесь живем, поэтому пришлось все приводить в порядок.
Можно сказать, упорядочиваю пространство для жизни. Например, извне: насадил растений - в частности, лаванду, которой увлекся в прошлом году в Хорватии, хочу засеять газон, пилю дрова и сучья, чтобы было чем топить дом ... Словом, превратился в садовника, и это мне очень нравится», - сказал Шастал.
Отметим, что карантин в Украине продлен до 11 мая.
Источник — УПЛ
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