Хавбек Александрии: «На карантине превратился в садовника»

Вингер «Александрии» Дмитрий Шастал рассказал о том, чем занимается во время карантина.

«Самочувствие нормальное. Решил как можно реже смотреть новости, чтобы меньше нервничать ... Первую часть карантина провел в Киеве, затем переехал на дачу за городом. Я здесь с девушкой, и у меня куча дел: эта дача ранее служила только для того, чтобы приехать на несколько часов нажарить шашлыков, а теперь здесь живем, поэтому пришлось все приводить в порядок.

Можно сказать, упорядочиваю пространство для жизни. Например, извне: насадил растений - в частности, лаванду, которой увлекся в прошлом году в Хорватии, хочу засеять газон, пилю дрова и сучья, чтобы было чем топить дом ... Словом, превратился в садовника, и это мне очень нравится», - сказал Шастал.

Отметим, что карантин в Украине продлен до 11 мая.