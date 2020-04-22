ФОТО. Два годика. Семья Реброва празднует день рождения младшего сына

Анна Реброва, вторая жена тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, разместила новое фото в соцсетях.
Семья Ребровых поздравила младшего сына Александра с днем рождения, ему исполнилось 2 года. Сергей и Анна поженились в июне 2016 года, пара также воспитывают 4-летнего сына Никиту. У Сергея также есть 20-летний сын Дмитрий.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.