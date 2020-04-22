ФОТО. Два годика. Семья Реброва празднует день рождения младшего сына

Анна Реброва, вторая жена тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, разместила новое фото в соцсетях.

Семья Ребровых поздравила младшего сына Александра с днем рождения, ему исполнилось 2 года. Сергей и Анна поженились в июне 2016 года, пара также воспитывают 4-летнего сына Никиту. У Сергея также есть 20-летний сын Дмитрий.