ФОТО. Два годика. Семья Реброва празднует день рождения младшего сына

Сергей и Анна поженились в 2016 году, также воспитывают 4-летнего Никиту

  • 22.04.2020 14:55
  • 3478 просмотров
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ФОТО. Два годика. Семья Реброва празднует день рождения младшего сына
© Сергей Ребров

Анна Реброва, вторая жена тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, разместила новое фото в соцсетях.

Семья Ребровых поздравила младшего сына Александра с днем рождения, ему исполнилось 2 года. Сергей и Анна поженились в июне 2016 года, пара также воспитывают 4-летнего сына Никиту. У Сергея также есть 20-летний сын Дмитрий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Немного позитива в ленту 😊❤️

Публикация от Anna Rebrova (@annar2202)

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Источник — Sport.ua

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