Украина вошла в топ-20 по количеству футболистов, играющих в других странах

Веб-портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг стран мира по количеству их представителей, сыгравших в профессиональный футбол за границей в течение календарного 2019 года.

В самом верху рейтинга находятся Бразилия (1600 игроков, из которых 74,6% выступают в топ-дивизионах), Франция ​​(1027, 74,0%) и Аргентина (972, 75,5%). Эти три страны обеспечили почти четверть всей иностранной рабочей силы в мировом футболе (22,5%).

Украина входит в топ-20 рейтинга: за рубежом выступают 250 украинских игроков, 79.6% из которых – в топ-дивизионах (16 место).

В общей сложности 186 национальных ассоциаций имеют по крайней мере одного игрока, выступающего за рубежом. В выборку включена 141 лига из 93 стран. Нигерия является основной африканской страной-экспортером (399 игроков за рубежом), в то время как Япония возглавляет азиатский рейтинг (161).

Рейтинг стран по количеству футболистов за рубежом в 2019 году