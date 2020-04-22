ВИДЕО. Свитолина показала, как тренируется на свежем воздухе

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась комплексом упражнений, которые она делает во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Свитолина тренируется на открытой веранде у себя дома.

«Руки и спина», — написала Элина в Instagram, комментируя свое занятие.