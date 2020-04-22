ВИДЕО. Свитолина показала, как тренируется на свежем воздухе

Украинская теннисистка продолжает активно заниматься во время карантина

  • 22.04.2020 13:36
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ВИДЕО. Свитолина показала, как тренируется на свежем воздухе
© Instagram. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась комплексом упражнений, которые она делает во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Свитолина тренируется на открытой веранде у себя дома.

«Руки и спина», — написала Элина в Instagram, комментируя свое занятие.

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Источник — Instagram

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