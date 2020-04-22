Евгений ЧЕБЕРКО: «Вернидуб научил мужскому футболу и добавил характера»

Украинский игрок «Зари» похвалил бывшего тренера луганского клуба

  • 22.04.2020 13:18
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Евгений ЧЕБЕРКО: «Вернидуб научил мужскому футболу и добавил характера»
© Территория Зари. Евгений Чеберко

22-летний украинский футболист «Зари» Евгений Чеберко рассказал, чему его научил бывший наставник луганского клуба Юрий Вернидуб.

— Самые яркие воспоминания от работы с Вернидубом? Чему он тебя научил?
— Мужскому футболу и добавил характера. Что ты не можешь сдаться, не можешь сказать, что тебе плохо или устал. Ты должно отдаваться полностью, по максимуму. Он сказал, чтобы играть в мужской и взрослый футбол, глаза должны постоянно гореть, и должен быть мужской стержень. Он отличный мотиватор и выжимает из тебя максимум.

— При каденции Вернидуба о нем почти все отзывались хорошо. Но стоило ему уйти, как некоторые персонажи начали говорить про него не самые приятные слова. Почему?
— Без понятия, честно говоря. Может быть, когда играешь в составе, как бы к тебе тренер не относился, тебе всегда будет казаться, что он к тебе хорошо относиться. А другие, которые играют меньше, будут думать, что к ним отношение предвзятое. Возможно, поэтому не очень хорошо и отзываются. Но лично для меня, как и для многих в «Заре», а он ведь здесь с самого начала, он строил эту команду, когда «Заря» еще за выживание боролась и довел клуб до еврокубков… Он каждому что-то дал от себя, поэтому я не знаю, почему так отзываются про него.

Контракт Чеберко принадлежит «Заре» с 2017-го года.

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Источник — Sportarena

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