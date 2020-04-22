Дмитрий СЕЛЮК: «Луческу говорит, что он сделал Шахтер. Это смешно»

Ивестный агент высказался о бывшем тренере донецкого клуба

  • 22.04.2020 13:17
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Дмитрий СЕЛЮК: «Луческу говорит, что он сделал Шахтер. Это смешно»
© Twitter. Дмитрий Селюк

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о работе донецкого «Шахтера», а также вспомнил бывшего тренера «горняков» Мирчу Луческу. 

«Я говорю спасибо богу, что он познакомил меня с таким человеком, как Ахметов. Человек-личность, у которого можно чему-то научиться. Он всегда глубоко, системно входит в дело. Когда Луческу говорит: «Я сделал «Шахтёр» — это смешно. Луческу нет, а «Шахтёр» есть. И клуб продолжает играть в Лиге чемпионов. По 0:5, слава Богу, не проигрывает. Почему «Шахтёр» успешный? Потому что там поставлена система. Тренеры-иностранцы. Вот, например, Фонсека сейчас в «Роме», и он берёт игроков из «Шахтёра», и таким образом усиливается чемпионат Украины, усиливается конкуренция. Когда будет конкуренция на высоком уровне, тогда будут результаты», - сказал Селюк.

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Источник — Чемпионат

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