Владислав КУЧЕРУК: «У каждого есть время, чтобы ездить на базу»

Вратарь «Динамо» рассказал об особенностях тренировок во время карантина

  • 22.04.2020 12:56
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Владислав КУЧЕРУК: «У каждого есть время, чтобы ездить на базу»
© ФК Динамо Киев. Владислав Кучерук

21-летний украинский голкипер «Динамо» Владислав Кучерук рассказал, как тренируется во время карантина.

- Существуют ли какие-то вратарские упражнения, которые можно выполнять и индивидуально, в домашних условиях?
- В принципе, существует много специальных упражнений для вратарей, я подбираю их в интернете, смотрю как тренируются в условиях карантина другие вратари. Хотя, может быть, не у каждого есть условия для таких тренировок. Очень помогают упражнения с теннисным мячом, который помещается в руке. Есть комплексы тренировок с теннисными мячами, которые включают подбрасывания, реакцию на отскок мяча от стены и прочие.

- У тебя есть условия для подобных упражнений?
- В принципе, да, кое-какие упражнения с мячом я могу выполнять дома, но, конечно, это не сравнить с полноценными тренировками на футбольном поле. В основном же занимаюсь по той программе, которую наш тренерский штаб прописал для поддержания физической формы. Что касается беговой работы, она вратарям нужна в меньшей мере. У нас больший упор идет на выносливость. В первую очередь, для ног — всевозможные прыжки, приседания.

- То есть на тренировочную базу вратарям пока нет необходимости ездить?
- Те ребята, кто находятся в Киеве, ездят на базу. Есть расписание для индивидуальной работы на поле. У каждого свое время, с этим все строго. Из вратарей на базу ездят Дэн (Бойко) и Жора (Бущан). Руслан (Нещерет), насколько я знаю, сейчас тоже в своих родных краях, в Мукачево.

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Источник — ФК Динамо Киев

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