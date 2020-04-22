Стефан РЕШКО: «Лобановский зимой бегал тест Купера. Всегда впереди был»

Ветеран «Динамо» вспомнил о легендарном тренере

  • 22.04.2020 12:43
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Стефан РЕШКО: «Лобановский зимой бегал тест Купера. Всегда впереди был»
© ФК Динамо. Стефан Решко

Бывший защитник «Динамо» Стефан Решко рассказал о физической форме Валерия Лобановского, а также вспомнил лучшие матчи команды.

- Зимой, когда начинали сезон, у нас была кроссовая подготовка в лесу в Конча-Заспе. Сначала по 40 минут, затем по часу, а после того бегали тест Купера. Лобановский всегда бежал впереди. Базилевич, правда, где-то позади был. Валерий Васильевич был в отличной физической форме. Нам было тяжело после отпуска, а он же по сравнению с нами в возрасте был - молодец. Очень часто он бежал на характер и был впереди в кроссовой подготовке.

- Какой матч «Динамо» вы считаете лучшим по качеству футбола?
- Для меня самым важным был первый матч за Суперкубок против «Баварии», потому что имел задание нейтрализовать Мюллера. Оказалось, что в целом я справился - он не отличился, а Блохин забил супергол и мы выиграли тот матч, а затем и Суперкубок. Это была очень важная победа на выезде. Вообще хороших матчей было достаточно. Например, с ПСВ в Киеве, когда мы победили 3:0. Хотя последние минут 15 они нас «прихватили» и могли забить, но в целом хорошая динамическая игра. Отмечу первый тайм матча с Ирландией в отборе к ЧЕ-1976, который мы играли сразу после финала Кубка кубков. Нам надо было побеждать, чтобы выиграть отборочную группу. Тогда у ирландцев была очень сильная команда и все играли в лучших английских клубах. Мы первый тайм выиграли 2:0, а в итоге победили 2:1. Упомяну и встречу со сборной Турции 1975 года, когда мы их в этом же отборе в Киеве обыграли 3:0. С московским «Спартаком» у нас всегда были хорошие игры, ощущался психологический подъем, был максимальный азарт. Если же брать в целом, то наши лучшие матчи были 1974, 1975 и 1977 годах и все при Лобановском.

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Источник — ФК Динамо Киев

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