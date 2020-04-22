ВИДЕО. Как Марлос пяткой забил Шальке

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сезона 2015/2016 донецкий «Шахтер» на выезде сыграл с немецким «Шальке».
Счет на 27-й минуте поединка открыл полузащитник «горняков» Марлос, пяткой эффектно отправив мяч в ворота. В итоге, «горняки» обыграли «Шальке» со счетом 3:0 и вышли в следующий раунд соревнований.
«Шальке» — «Шахтер» — 0:3 (первый матч 0:0)
Голы: Марлос, 27, Феррейра, 63, Коваленко, 77
🧡 за эффектное исполнение! 🔥 #GoalOfTheDay @marlosbonfim пяткой в матче @europaleague с «Шальке» в 2016 году ⚽ ⠀ 🧡 for the spectacular performance! 🔥 #GoalOfTheDay is @marlosbonfim’ backheel goal in the @europaleague match vs Schalke 04 in 2016. ⚽ ⠀ 🧡 за ефектне виконання! 🔥 #GoalOfTheDay @marlosbonfim п’ятою в матчі @europaleague із «Шальке» 2016 року ⚽ ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #UA #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #ЛучшиеГолы #BestGoals #Шальке #Schalke #Марлос #Marlos #UEL #Germany #Германия
Источник — ФК Шахтер Донецк
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