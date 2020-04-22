Денис ПОПОВ: «Меня отдали в музыкальную школу, чтобы я не курил и не пил»

21-летний центральный защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал, почему в детстве его отдали в музыкальную школу.

«Меня в таких ежовых рукавицах держали, что вообще спуску не давали. У меня даже не было времени, все по графику. Тогда я не понимал, что это правильно. А у меня и то, и то, и туда в школу, и туда. Я был постоянно занят.

Школа у меня была, потом музыкальная школа. Учился играть на баяне, но не играю. Пальцы уже вообще все забыли. Это катастрофа. Это папа у меня музыкант-любитель, он вообще на любом инструменте может сыграть. Дядя тоже. А меня отдали просто, чтобы я не шастал, не курил, не выпивал, так как в селе зачастую так и есть», — отметил Попов в эфире YouTube-канала «Бомбардир».

В текущем сезоне Попов провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.