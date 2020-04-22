ВИДЕО. Денис Бойко тренируется вместе с женой на карантине

32-летний украинский вратарь «Динамо» Денис Бойко активно тренируется дома во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. В тренировках Бойко принимает участие и его жена.

«Тин-Тин-КаранТин. Повторяйте за нами», — написал Бойко в Instagram, комментируя запись одного из упражнений.

В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.