ВИДЕО. Денис Бойко тренируется вместе с женой на карантине

32-летний украинский вратарь «Динамо» Денис Бойко активно тренируется дома во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. В тренировках Бойко принимает участие и его жена.
«Тин-Тин-КаранТин. Повторяйте за нами», — написал Бойко в Instagram, комментируя запись одного из упражнений.
В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.
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Источник — Instagram
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