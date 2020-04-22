Тарас РОМАНЧУК: «Игрокам Ягеллонии снизят зарплату на 50%»

28-летний полузащитник «Ягеллонии» Тарас Романчук, который недавно сменил украинское гражданство на польское, рассказал, как его клуб живет в условиях карантина.
О зарплатах
«Все игроки «Ягеллонии» подписали дополнение к контрактам на три с половиной месяца, в которых указано, что их зарплата будет снижена на 50%.
Я как капитан должен был стать посредником и дипломатом, который переубеждает своих партнеров пойти на снижение зарплат, но мне эта роль не понравилась. Я же не подписываю контракты с игроками и не хочу знать размер их зарплат. Мы встретились и решили пойти на такое снижение оклада, поскольку бюджет клуба не досчитался 10 миллионов злотых за три месяца. Мы считаем, что это небольшие деньги. В такой ситуации все должны так делать».
О карантине
«Насколько я знаю, представители Экстракляссы в ближайшие дни должны встретиться с премьер-министром Польши. Они собираются начать переговоры о возобновлении тренировок. Что касается моего клуба, то у каждого есть индивидуальный план тренировок, который успешно выполняется».
О сборной Польши
«С главным тренером сборной Польши Ежи Бженчеком мы разговаривали, к тому же в сентябре 2018-го года он второй раз вызывал меня в национальную команду. К сожалению, я тогда получил травму».
Источник — Футбол 1/2/3
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