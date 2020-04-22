ФОТО. Пять украинцев в основе — как выглядела бы современная сборная СССР

Почти половину символической команды составляют украинские игроки

  • 22.04.2020 10:46
  • 1144 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Пять украинцев в основе — как выглядела бы современная сборная СССР
© Instagram. Андрей Ярмоленко

Паблик INSIDE GLOBAL пофантазировал на тему, как могла бы выглядеть современная сборная СССР по футболу, составленная из действующих футболистов бывших советских республик.

В команде нашлось место сразу пяти украинским игрокам — Ярославу Ракицкому, Александру Зинченко, Руслану Малиновскому, Андрею Ярмоленко и Евгению Коноплянке.

Примечательно, что Российскую Федерацию представляют только четыре футболиста — Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Александр Головин и Федор Чалов. Также в команде нашлось место армянскому полузащитнику Генриху Мхитаряну и эстонскому защитнику Рагнару Клавану.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If the USSR hadn't collapsed 😀🛑

Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 22.04.2020 11:39
    0
    Газзаев список составлял?
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 22.04.2020 11:27
    0
    Бред. Ракицького нема в збірній і йому там нема що робити і по рівню. Коноплянка до основи не тяне. Ярмоленко скоріше всього також вже ні. Зінченко в захисті у збірній нема. Фантазії на тему, якби що б там би мабуть було.
    Наша збірна нормальна і не треба її СРСР. Яке було з киян і послаблене з московських гравців
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 22.04.2020 11:16
    0
    Муґунот Уух, 22.04.2020 11:06
    ніяк не заспокояться - завуальовані стони по "вєлікай странє каторую ми патєрялє"
    Это ты на каком языке пишешь?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.04.2020 11:07
    +1
    Не нравится мне такой символизм
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.04.2020 11:06
    +2
    ніяк не заспокояться - завуальовані стони по "вєлікай странє каторую ми патєрялє"
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.04.2020 11:06
    +2
    ніяк не заспокояться - завуальовані стони по "вєлікай странє каторую ми патєрялє"
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.04.2020 11:07
    +1
    Не нравится мне такой символизм
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 22.04.2020 11:39
    0
    Газзаев список составлял?
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 22.04.2020 11:27
    0
    Бред. Ракицького нема в збірній і йому там нема що робити і по рівню. Коноплянка до основи не тяне. Ярмоленко скоріше всього також вже ні. Зінченко в захисті у збірній нема. Фантазії на тему, якби що б там би мабуть було.
    Наша збірна нормальна і не треба її СРСР. Яке було з киян і послаблене з московських гравців
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 22.04.2020 11:16
    0
    Муґунот Уух, 22.04.2020 11:06
    ніяк не заспокояться - завуальовані стони по "вєлікай странє каторую ми патєрялє"
    Это ты на каком языке пишешь?
    Ссылка
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