ФОТО. Пять украинцев в основе — как выглядела бы современная сборная СССР

Паблик INSIDE GLOBAL пофантазировал на тему, как могла бы выглядеть современная сборная СССР по футболу, составленная из действующих футболистов бывших советских республик.

В команде нашлось место сразу пяти украинским игрокам — Ярославу Ракицкому, Александру Зинченко, Руслану Малиновскому, Андрею Ярмоленко и Евгению Коноплянке.

Примечательно, что Российскую Федерацию представляют только четыре футболиста — Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Александр Головин и Федор Чалов. Также в команде нашлось место армянскому полузащитнику Генриху Мхитаряну и эстонскому защитнику Рагнару Клавану.