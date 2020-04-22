ФОТО. Пять украинцев в основе — как выглядела бы современная сборная СССР

Паблик INSIDE GLOBAL пофантазировал на тему, как могла бы выглядеть современная сборная СССР по футболу, составленная из действующих футболистов бывших советских республик.
В команде нашлось место сразу пяти украинским игрокам — Ярославу Ракицкому, Александру Зинченко, Руслану Малиновскому, Андрею Ярмоленко и Евгению Коноплянке.
Примечательно, что Российскую Федерацию представляют только четыре футболиста — Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Александр Головин и Федор Чалов. Также в команде нашлось место армянскому полузащитнику Генриху Мхитаряну и эстонскому защитнику Рагнару Клавану.
Источник — Instagram
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Наша збірна нормальна і не треба її СРСР. Яке було з киян і послаблене з московських гравців
Наша збірна нормальна і не треба її СРСР. Яке було з киян і послаблене з московських гравців
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