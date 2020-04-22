ФОТО. НЕЙМАР: «Будьте сильными и оставайтесь в безопасности»

28-летний форвард парижского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар продолжает соблюдать карантин, введенный в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

«Еще один день. Будьте сильными и оставайтесь в безопасности», — написал Неймар в Instagram, поделившись своим свежим фото.

Неймар проводит карантин у себя дома в Бразилии. В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач.