ВИДЕО. Петр Чех запустил ультрасложный челлендж с жонглированием

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех запустил новый ультрасложный челлендж во время карантина.
По условиям задания нужно поочередно жонглировать теннисными мячами сначала руками, а потом еще с помощью батута или любой другой поверхности, от которой они будут хорошо отскакивать. В сумме нужно сделать 40 повторений (10+10+10+10).
Напомним, Чех умеет играть на барабанах и пишет музыку, а также играет в хоккей.
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Источник — Sport.ua
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