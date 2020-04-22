ВИДЕО. Петр Чех запустил ультрасложный челлендж с жонглированием

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех запустил новый ультрасложный челлендж во время карантина.

По условиям задания нужно поочередно жонглировать теннисными мячами сначала руками, а потом еще с помощью батута или любой другой поверхности, от которой они будут хорошо отскакивать. В сумме нужно сделать 40 повторений (10+10+10+10).

Напомним, Чех умеет играть на барабанах и пишет музыку, а также играет в хоккей.