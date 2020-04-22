ФОТО. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Все пройдет»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская считает, что трудности, возникшие из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, рано или поздно закончатся.

«Все пройдет», — написала Ястремская в Instagram, поделившись фото из Одессы.

Карантин в Украине рассчитан до 24-го апреля, но, вероятно, в ближайшее время он будет продлен.