Томаш КЕНДЗЕРА: «Когда Гармаш начинает говорить, иногда уже смешно»

25-летний польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера поделился мнением о 30-летнем украинском полузащитнике Денисе Гармаше, который сейчас выступает за турецкий «Ризеспор» на правах аренды.

- Какую смешную шутку из раздевалки киевского «Динамо» можешь рассказать?

- Много смешных моментов было, но не все можно озвучить. Смешные моменты на то они и смешные, что не все можно рассказать. Связанные с Гармашем? Даже когда Гармаш начинает говорить, иногда уже смешно. Это очень хороший и веселый человек.

- Видишь ли ты себя с капитанской повязкой?

- Тяжело сказать, но я в команде почти три года. У нас есть Сергей Сидорчук, думаю, это правильный выбор, что он капитан команды.