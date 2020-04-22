Томаш КЕНДЗЕРА: «Когда Гармаш начинает говорить, иногда уже смешно»

25-летний польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера поделился мнением о 30-летнем украинском полузащитнике Денисе Гармаше, который сейчас выступает за турецкий «Ризеспор» на правах аренды.
- Какую смешную шутку из раздевалки киевского «Динамо» можешь рассказать?
- Много смешных моментов было, но не все можно озвучить. Смешные моменты на то они и смешные, что не все можно рассказать. Связанные с Гармашем? Даже когда Гармаш начинает говорить, иногда уже смешно. Это очень хороший и веселый человек.
- Видишь ли ты себя с капитанской повязкой?
- Тяжело сказать, но я в команде почти три года. У нас есть Сергей Сидорчук, думаю, это правильный выбор, что он капитан команды.
Источник — ФК Динамо Киев
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