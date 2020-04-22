Артем ФРАНКОВ: «Я не сторонник перехода на систему весна-осень»

Специалист считает, что в нынешней ситуации нужно быть готовым ко всему

  • 22.04.2020 09:07
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Артем ФРАНКОВ: «Я не сторонник перехода на систему весна-осень»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о возможном переходе чемпионата Украины на систему «весна-осень» из-за карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«В наших довольно умеренных (тьфу-тьфу!) в плане болячки условиях уже начинаются разговоры типа «может, сразу и на весна-осень» перейдем? Тихо-тихо так шелестят...

Сразу замечу — не сторонник. А сторонник я того, что в нынешней ... нужно быть готовыми ко всему. Абсолютно ко всему», — написал Франков.

Карантин в Украине рассчитан до 24-го апреля, но, вероятно, в ближайшее время будет продлен.

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Источник — Telegram

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