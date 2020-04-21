Чемпионат Швеции начнут в июне со зрителями на трибунах

Шведская футбольная ассоциация объявила о том, что чемпионат страны планируют начать 14 июня. Такое решение было принято сегодня на общем собрании представителей клубов.

При этом матчи планируют проводить со зрителями на трибунах. О каких-либо ограничениях не сообщается.

Чемпионат Швеции проводится по системе весна-осень и должен был начаться в марте. Сейчас клубы работают над составлением нового календаря чемпионата.

На данный момент в Швеции зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом и 1765 смертей.