Чемпионат Швеции начнут в июне со зрителями на трибунах

Шведская футбольная ассоциация объявила о том, что чемпионат страны планируют начать 14 июня. Такое решение было принято сегодня на общем собрании представителей клубов.
При этом матчи планируют проводить со зрителями на трибунах. О каких-либо ограничениях не сообщается.
Чемпионат Швеции проводится по системе весна-осень и должен был начаться в марте. Сейчас клубы работают над составлением нового календаря чемпионата.
На данный момент в Швеции зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом и 1765 смертей.
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