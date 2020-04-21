Зінченко та Маліновський онлайн в Breakfast with Champions

Українські зірки в прямому ефірі

  • 21.04.2020 20:04
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Зінченко та Маліновський онлайн в Breakfast with Champions

23 квітня об 11:30 на YouTube-каналі УАФ відбудеться друга зустріч з футболістами в межах проекту «Breakfast with Champions» від TM Parimatch та Української асоціації футболу. Цього разу гостями ефіру стануть два зіркові легіонери, ТОП-гравці національної збірної команди України з футболу Олександр Зінченко та Руслан Малиновський.

Пряма трансляція зустрічі: https://www.youtube.com/watch?v=NESNQ5gifZk

Карантин – складний період для кожного. А особливо для футболістів, адже вони звикли до активних фізичних навантажень та щільного графіку тренувань. А як гравцям збірної, які в цей час опинилися далеко від дому? Які обмеження діють в їхніх містах? Чим займаються і як підтримують активність? Можливо, хтось встиг повернутися до України? Або ж планують зробити це, щойно знімуть відповідні обмеження? Та й взагалі, що найперше хочуть зробити Олександр Зінченко та Руслан Малиновський, щойно завершиться карантин?

Все це та багато іншої інформації в проекті «Breakfast with Champions».

Модератор заходу - прес-аташе національної збірної команди України з футболу Олександр Гливинський.

Глядачі та журналісти запрошуються до активної участі в ефірі. Тож, під час трансляції пишіть свої запитання до гостей і дізнавайтесь усе найцікавіше у прямому ефірі!

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Источник — Sport.ua

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