Ромелу ЛУКАКУ: «23 игрока Интера заболели в январе»

Форвард рассказал странную историю

  • 21.04.2020 19:53
  • 801 просмотр
  • 0 комментариев
Ромелу ЛУКАКУ: «23 игрока Интера заболели в январе»
© gazzetta.it

Ведущий нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что еще в январе, задолго до карантина и остановки сезона из-за коронавируса, в составе команды большинство игроков заболели неким гриппом.

«В конце декабря у нас была свободная неделя без матчей, а затем мы вернулись к работе и, я клянусь, 23 игрока из 25-ти в первой команде были больны. Я не обманываю».

«Помню, мы играли с «Кальяри» и кого-то пришлось менять на старте матча, потому что он из-за слабости не мог играть (Милан Шкриньяр покинул поле на 17-й минуте). Почти все кашляли, у них был жар».

«Конечно, никаких тестов на коронавирус тогда никто не делал, никто ничего не знал», - сказал Лукаку.

Первый официально зарегистрированный случай болезни в Италии зафиксирован 21-го февраля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности