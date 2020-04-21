Ромелу ЛУКАКУ: «23 игрока Интера заболели в январе»

Ведущий нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что еще в январе, задолго до карантина и остановки сезона из-за коронавируса, в составе команды большинство игроков заболели неким гриппом.

«В конце декабря у нас была свободная неделя без матчей, а затем мы вернулись к работе и, я клянусь, 23 игрока из 25-ти в первой команде были больны. Я не обманываю».

«Помню, мы играли с «Кальяри» и кого-то пришлось менять на старте матча, потому что он из-за слабости не мог играть (Милан Шкриньяр покинул поле на 17-й минуте). Почти все кашляли, у них был жар».

«Конечно, никаких тестов на коронавирус тогда никто не делал, никто ничего не знал», - сказал Лукаку.

Первый официально зарегистрированный случай болезни в Италии зафиксирован 21-го февраля.