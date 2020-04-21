Вратарь Динамо Кучерук: «В клубе не знают, когда возобновят тренировки»

Пока приходится работать индивидуально

  • 21.04.2020 19:32
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Вратарь Динамо Кучерук: «В клубе не знают, когда возобновят тренировки»
© fcdynamo.kiev.ua

Вратарь «Динамо» Владислав Кучерук рассказал, что в клубе пока нет даты возвращения к командным тренировкам, поэтому игроки продолжают заниматься индивидуально.

- Ходят ли в команде какие-то разговоры о возможных сроках возобновления тренировок?

- Пока никто ничего не знает, даже тренеры. Наверное, все зависит от решений правительства, от того, как долго продлится карантин. Конечно, игроки очень сильно скучают по тренировкам, по своей работе. Очень тяжело просто сидеть дома каждый день.

- Какое твое мнение о судьбе чемпионата? Как считаешь, нужно ли его доигрывать если карантин затянется и сроки сильно сдвинуться, наложившись на новый сезон?

- Считаю, что сезон однозначно нужно доигрывать. Хотя, конечно, это не мне решать. Но лично мое мнение, что неправильно будет начинать новый сезон пока этот не будет доигран.

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Источник — ФК Динамо Киев

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