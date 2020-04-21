Владимир ЛЫСЕНКО: «Суркис мог и обнять, и матом обругать»

32-летний украинский форвард «Колоса» Владимир Лысенко поделился мнением о президенте киевского «Динамо» Игоре Суркисе.
«Игорь Михайлович очень болен футболом и своей командой. Вот я его реально люблю и уважаю как человека. У меня с ним было очень много разговоров и по поводу футбола, и по поводу жизни. Он классный мужик! Таких президентов, действительно, мало. Он вкладывается в клуб, чтобы команда радовала болельщиков. Сейчас вспоминаю, и на душе аж приятно становится. Он всегда приезжал к нам, на все матчи дубля, Динамо-2. С ним был постоянный диалог.
Он мог и обнять, и поцеловать. Но мог и матом обругать, если ты сильно залетел. В тот момент я очень переживал из-за той ситуации. Я был молодым игроком, а меня отчитывал президент клуба… Зато потом задумываешься и так больше не делаешь!», — отметил Лысенко.
Контракт Лысенко принадлежал «Динамо» с 2005-го по 2009-й годы.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.