Владимир ЛЫСЕНКО: «Суркис мог и обнять, и матом обругать»

32-летний украинский форвард «Колоса» Владимир Лысенко поделился мнением о президенте киевского «Динамо» Игоре Суркисе.

«Игорь Михайлович очень болен футболом и своей командой. Вот я его реально люблю и уважаю как человека. У меня с ним было очень много разговоров и по поводу футбола, и по поводу жизни. Он классный мужик! Таких президентов, действительно, мало. Он вкладывается в клуб, чтобы команда радовала болельщиков. Сейчас вспоминаю, и на душе аж приятно становится. Он всегда приезжал к нам, на все матчи дубля, Динамо-2. С ним был постоянный диалог.

Он мог и обнять, и поцеловать. Но мог и матом обругать, если ты сильно залетел. В тот момент я очень переживал из-за той ситуации. Я был молодым игроком, а меня отчитывал президент клуба… Зато потом задумываешься и так больше не делаешь!», — отметил Лысенко.

Контракт Лысенко принадлежал «Динамо» с 2005-го по 2009-й годы.