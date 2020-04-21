Владимир ЛЫСЕНКО: «Суркис мог и обнять, и матом обругать»

Бывший форвард «Динамо» поделился мнением о президенте киевского клуба

  • 21.04.2020 18:53
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Владимир ЛЫСЕНКО: «Суркис мог и обнять, и матом обругать»
© ФК Колос. Владимир Лысенко

32-летний украинский форвард «Колоса» Владимир Лысенко поделился мнением о президенте киевского «Динамо» Игоре Суркисе.

«Игорь Михайлович очень болен футболом и своей командой. Вот я его реально люблю и уважаю как человека. У меня с ним было очень много разговоров и по поводу футбола, и по поводу жизни. Он классный мужик! Таких президентов, действительно, мало. Он вкладывается в клуб, чтобы команда радовала болельщиков. Сейчас вспоминаю, и на душе аж приятно становится. Он всегда приезжал к нам, на все матчи дубля, Динамо-2. С ним был постоянный диалог.

Он мог и обнять, и поцеловать. Но мог и матом обругать, если ты сильно залетел. В тот момент я очень переживал из-за той ситуации. Я был молодым игроком, а меня отчитывал президент клуба… Зато потом задумываешься и так больше не делаешь!», — отметил Лысенко.

Контракт Лысенко принадлежал «Динамо» с 2005-го по 2009-й годы.

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Источник — Sportarena

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