ВИДЕО. Как Марика забил в ворота Ромы

Форвард «Шахтера» отметился голом в матче Лиги чемпионов в 2006-м году

  • 21.04.2020 18:25
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ВИДЕО. Как Марика забил в ворота Ромы
© ФК Шахтер Донецк. Чиприан Марика

Донецкий «Шахтер» дома обыграл римскую «Рому» (1:0) в поединке группового этапа Лиги чемпионов сезона 2006/2007.

Единственный гол «горняков» на 61-й минуте встречи забил нападающий Чиприан Марика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💥 Жадсон ➡ Марика ➡ #GoalOfTheDay! 🔥 Победный мяч «Шахтера» в матче Лиги чемпионов с «Ромой» в 2006 году 😍 ⠀ 💥 Jadson ➡ Marica ➡ #GoalOfTheDay! 🔥 Shakhtar's winning goal in the @ChampionsLeague match vs Roma back in 2006. 😍 ⠀ 💥 Жадсон ➡ Маріка ➡ #GoalOfTheDay! 🔥 Переможний м’яч «Шахтаря» в матчі Ліги чемпіонів із «Ромою» 2006 року 😍 ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Маріка #Marica #Марика #Italy #Италия #Киев #Kyiv #Київ #ЛігаЧемпіонів #UCL #ЛигаЧемпионов #ЛЧ

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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