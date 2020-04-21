Серия A: клубы решили возобновить сезон и ждут решения правительства

Несмотря на слухи о том, что ряд клубов Серии A отказываются возобновлять сезон, сегодня во время онлайн-встречи представители элитного дивизиона проголосовали за то, чтобы доиграть чемпионат.

Теперь решение за правительством Италии, которое должно разрешить подобные мероприятия в рамках второй фазы постепенного выхода из карантина.

Во-первых, правительство должно разрешить тренировки с 4-го мая, а во-вторых, дать разрешение на проведение спортивных событий без болельщиков.

Только после этого Серия A приступит к обсуждению конкретных дат, когда можно будет начать играть.

Если распространение коронавируса в Италии и дальше будет идти на спад, то матчи могут начаться в конце мая или начале июня.