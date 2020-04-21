Руслан ФОМИН: «Я боялся Луческу»

Украинский футболист поделился мнением об экс-тренере «Шахтера»

  • 21.04.2020 17:21
  • 838 просмотров
  • 0 комментариев
Руслан ФОМИН: «Я боялся Луческу»
© ФК Мариуполь. Руслан Фомин

34-летний украинский форвард Руслан Фомин рассказал о своем отношении к экс-тренеру «Шахтера» Мирче Луческу.

«Луческу — очень строгий тренер, очень требовательный. Я осторожно смотрел на него. Я боялся его. Даже скрывать не буду», — сказал Фомин.

Контракт Фомина принадлежал «Шахтеру» с 2005-го по 2012-й годы и в 2018-м году.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Stargorod Sport

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности