Руслан ФОМИН: «Я боялся Луческу»

34-летний украинский форвард Руслан Фомин рассказал о своем отношении к экс-тренеру «Шахтера» Мирче Луческу.

«Луческу — очень строгий тренер, очень требовательный. Я осторожно смотрел на него. Я боялся его. Даже скрывать не буду», — сказал Фомин.

Контракт Фомина принадлежал «Шахтеру» с 2005-го по 2012-й годы и в 2018-м году.