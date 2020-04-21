Руслан ФОМИН: «Я боялся Луческу»

34-летний украинский форвард Руслан Фомин рассказал о своем отношении к экс-тренеру «Шахтера» Мирче Луческу.
«Луческу — очень строгий тренер, очень требовательный. Я осторожно смотрел на него. Я боялся его. Даже скрывать не буду», — сказал Фомин.
Контракт Фомина принадлежал «Шахтеру» с 2005-го по 2012-й годы и в 2018-м году.
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Источник — Stargorod Sport
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