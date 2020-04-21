Александр РЯБОКОНЬ: «Попросил ребят беречь себя и свои семьи»

Наставник «Десны» не дает своим подопечным заданий во время карантина

  • 21.04.2020 16:43
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Александр РЯБОКОНЬ: «Попросил ребят беречь себя и свои семьи»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь рассказал, дает ли задания своим подопечным во время карантина.

«Вообще не даю никаких заданий. Еще в самом начале карантина я попросил ребят беречь себя, беречь свои семьи, ни в коем случае не болеть и вернуться к работе в своем весе. Правда, нужно ведь еще исходить и из условий, ведь кто-то из ребят живет в загородном доме, а кто-то в квартире…

Индивидуальная работа — это, по сути, физкультура. Здесь никакой контроль не нужен. Я знаю, что наши футболисты — профессионалы. Уверен, что они не сидят сложа руки. Сейчас поколение другое, все следят за собой», — отметил Рябоконь.

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Источник — zbirna.com

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