ВИДЕО. Как Кройф учил Стоичкова прыгать со скакалкой

В середине 90-х Йохан Кройф и Христо Стоичков работали в «Барселоне». Ныне уже покойный специалист еще с 1988 года тренировал каталонцев, а болгарский форвард блистал в нападении «сине-гранатовых» к этому моменту более четырех лет.

Но как можно увидеть на этом видео, Стоичков умел выполнять далеко не все элементы ОФП. Кройф пытался показать своему игроку, как выполнять прыжки со скакалкой с перекрещенными руками, но результата это не принесло.

Видео датировано февралем 1995 года.