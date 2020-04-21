ВИДЕО. Как Кройф учил Стоичкова прыгать со скакалкой

Болгарский нападающий пытался, но у него не получилось

  • 21.04.2020 16:59
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ВИДЕО. Как Кройф учил Стоичкова прыгать со скакалкой
© ФК Барселона. Христо Стоичков и Йохан Кройф

В середине 90-х Йохан Кройф и Христо Стоичков работали в «Барселоне». Ныне уже покойный специалист еще с 1988 года тренировал каталонцев, а болгарский форвард блистал в нападении «сине-гранатовых» к этому моменту более четырех лет.

Но как можно увидеть на этом видео, Стоичков умел выполнять далеко не все элементы ОФП. Кройф пытался показать своему игроку, как выполнять прыжки со скакалкой с перекрещенными руками, но результата это не принесло.

Видео датировано февралем 1995 года.

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Источник — Sport.ua

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