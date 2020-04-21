Никита БУРДА: «Я восстановился после тяжелой травмы»

25-летний защитник киевского «Динамо» Никита Бурда рассказал о своей работе на карантине и физическом состоянии.
«Общение с тренерским штабом есть. Нам разрешено работать на базе по несколько человек. Кто-то из тренерского состава там постоянно присутствует. Сделали свою работу на поле, пообщались с тренером и поехали по домам.
Что касается моих физических кондиций, то я чувствую себя хорошо. Восстановился после тяжелой травмы. Но из-за всей этой ситуации нет игрового тонуса. Сыграл 30 минут за дубль и ввели карантин. После его окончания буду выполнять одинаковый объем работы со всеми», — отметил Бурда.
Источник — Динамомания
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