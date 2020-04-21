Никита БУРДА: «Ребров больше тактик, чем мотиватор»

25-летний украинский защитник «Динамо» Никита Бурда ответил на вопрос о тренерских качествах Сергея Реброва, общении с одноклубниками и конкуренции.

«Ребров больше тактик, чем мотиватор. С кем я больше общаюсь в жизни? В принципе, со всеми, но более плотно с Бущаном. Живем с ним в одной комнате на базе. С Миколенко, Шапаренко, Сидорчуком, Буяльским. Что касается конкуренции, то все зависит от человека. Это не должно влиять на общение. Все делаем одно дело и должны оставаться порядочными людьми», — отметил Бурда.