Никита БУРДА: «Ребров больше тактик, чем мотиватор»

Защитник «Динамо» поделился мнением об экс-тренере киевского клуба

  • 21.04.2020 15:44
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Никита БУРДА: «Ребров больше тактик, чем мотиватор»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

25-летний украинский защитник «Динамо» Никита Бурда ответил на вопрос о тренерских качествах Сергея Реброва, общении с одноклубниками и конкуренции.

«Ребров больше тактик, чем мотиватор. С кем я больше общаюсь в жизни? В принципе, со всеми, но более плотно с Бущаном. Живем с ним в одной комнате на базе. С Миколенко, Шапаренко, Сидорчуком, Буяльским. Что касается конкуренции, то все зависит от человека. Это не должно влиять на общение. Все делаем одно дело и должны оставаться порядочными людьми», — отметил Бурда.

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Источник — Динамомания

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