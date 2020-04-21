ВИДЕО. Шевчук запустил новый челлендж

40-летний экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук запустил теннисный челлендж.
«Теннис — отличная тренировка! Запускаю теннисный челлендж», — написал Шевчук в Instagram, комментируя свежее видео.
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Источник — Instagram
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