Александр РЯБОКОНЬ: «Тренерам скучать некогда»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь рассказал, чем он занимается во время карантина.

— Александр Дмитриевич, как коротаете время на карантине?

— Занимаюсь теми делами, на которые раньше времени практически не было. Это семья, дом, собственное здоровье. Накопилось много архивных материалов, разгребаю «записки сумасшедшего» (улыбается). Тренерам скучать некогда. Изучаю много аналитических материалов, для общего развития каждый день смотрю минимум три-четыре футбольных матча из прошлого.

— На каких поединках делаете акцент?

— Смотрю все финалы чемпионатов Европы, мира, Лиги чемпионов, начиная с 50-х годов. О революции в футболе и о том, кто ее кто устраивал написано много, но когда сам наблюдаешь за этим процессом, черпаешь для себя много полезной информации.