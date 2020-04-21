ВИДЕО. Цитаишвили показал, как тренируется на карантине

19-летний полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили показал, как поддерживает форму во время карантина.
В текущем сезоне Цитаишвили провел за первую команду «Динамо» 5 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
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