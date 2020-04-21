Наполи ведет переговоры о новом контракте с Миликом

Агент нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика Давид Пантак подтвердил, что его клиент ведет переговоры с клубом о новом контракте.

«Я поддерживаю постоянный контакт со спортивным директором «Наполи», мы продолжаем переговоры о продлении контракта. В конце этого трудного периода мы встретимся и постараемся найти решение. Только если у нас не получится этого сделать, мы рассмотрим другие возможности», - сказал Пантак.

В этом сезоне Милик провел за «Наполи» 22 матча во всех турнирах, где забил 12 мячей. Действующее соглашение 26-летнего поляка с «Наполи» рассчитано до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов продать Милика за 50 миллионов евро.